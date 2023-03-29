Превыше всего интересы народа - Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые депутаты, вы находитесь в центре всех происходящих в стране событий. Однако всегда следует помнить о главном: превыше всего интересы народа. Поэтому нельзя допускать популизм и отстаивать чьи-то частные цели. Парламент и маслихаты должны всегда взаимодействовать самым тесным образом, только так мы обеспечим последовательность в осуществлении государственной политики», - заявил во время первой сессии Парламента VIII созыва Касым-Жомарт Токаев.

«Благодаря реформам значительно расширились полномочия депутатов, что в свою очередь, позволит центру своевременно реагировать на серьезные и масштабные проблемы, возникающие в регионах, которые не в силах решить местная власть», - отметил Глава государства.

Президент также отметил, что претерпела изменения и работа двухпалатного Парламента.

«Если раньше законопроект одобрялся Мажилисом, а затем принимался Сенатом, то теперь право принятия законов передано в ведение Мажилиса. У Мажилиса появились и другие полномочия, что позволило высшему представительному органу стать действительно влиятельным Парламентом. Поэтому поддерживаю предложение передать этот зал для постоянной работы Мажилиса», - сказал во время первой сессии Парламента VIII созыва Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства предложил запускать трансляции пленарных заседаний Парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире государственного информационного телеканала.

В Астане состоялось заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.



