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    Претендент на UFC из Казахстана Бекзат Алмахан победой дебютировал в новой лиге

    25 Февраля 2023, 23:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Бекзат Алмахан (14-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам UAE Warriors 36 в Абу-Даби (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Алмахан провел бой с аргентинцем Мауро Мастромарини (14-1) по прозвищу «Динамит». Этот поединок в легчайшем весе был запланирован на три раунда и закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

    Таким образом, Бекзат Алмахан одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Мауро Мастромарини потерпел второе поражение. Добавим, что для Алмахана это был первый бой в промоушне UAE Warriors. Также стоит напомнить, что боец из Казахстана является претендентом на попадание в UFC.

    «Выступления в UFC – мечта каждого спортсмена ММА. Мечтаю не только выступать там, но и стать чемпионом», - говорил Бекзат в одном из интервью.

    Фото: prosports.kz

    Видео: Спорт Шредингера

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Видео ОАЭ Боевые искусства
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