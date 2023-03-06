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    Преступную группу из 40 человек задержали в ходе спецоперации в Карагандинской области

    6 Марта 2023, 07:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В состав группировки входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    5 марта департамент по борьбе с организованной преступностью МВД РК совместно с департаментом КНБ провел специальную операцию по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая длительное время негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области.

    «Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, нарушая общественный порядок. Численность группировки по оперативным данным составляет около 50 активных участников, в том числе бывших сотрудников правоохранительных органов, а также работников охранных организаций», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

    Как пояснили в ведомстве, между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого. Соблюдались меры конспирации. В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO «Арселлор Миттал Темиртау». Установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений: вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.

    «В ходе спецоперации провели более 100 обысков: изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом», - заключили в пресс-службе министерства.

    В органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы КНБ Криминал Караганда
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