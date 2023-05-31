Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана опубликовал на своей официальной странице в Twitter пост по случаю 31 мая – Дню памяти жертв политических репрессий и голода, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы», – написал Касым-Жомарт Токаев.

День памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима (голод и массовые репрессии, гонения и насильственная депортация безвинных людей) отмечают в Казахстане ежегодно.

За годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 миллионов человек. В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, было осуждено около 100 тысяч человек, при этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с формулировкой «без права переписки», что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

Для казахского народа период массовых репрессий обошелся очень дорого.

Изучение истории тоталитарной политики советского государства в 1920-1950-х гг. является одним из актуальных направлений современной исторической науки Казахстана. История того периода полна трагедий и несправедливости. Подробнее об этом отрезке истории агентству «Казинформ» рассказал директор петропавловского филиала института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Нурбалат Абуов, передает МИА «Казинформ».



