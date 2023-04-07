Пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«С момента введения запрета на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органами государственных доходов на внешней границе (в третьи страны) были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге и конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 дизельного топлива.

На границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ, общим объемом более 63 тысячи литров (63820 л).

Со дня вступления в силу вышеуказанного запрета (31.01.2023г.) Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования «АСТАНА-1».

Администрирование данного запрета будет осуществляться на постоянной основе на период 6 месячного запрета вывоза.



