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    Пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Казахстана

    7 Апреля 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    «С момента введения запрета на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органами государственных доходов на внешней границе (в третьи страны) были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге и конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 дизельного топлива.

    На границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ, общим объемом более 63 тысячи литров (63820 л).

    Со дня вступления в силу вышеуказанного запрета (31.01.2023г.) Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования «АСТАНА-1».

    Администрирование данного запрета будет осуществляться на постоянной основе на период 6 месячного запрета вывоза.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Минэнерго РК Топливо
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