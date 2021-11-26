Пресечен факт незаконной реализации более четырех тысяч литров дизтоплива в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресечен факт незаконной реализации более четырех тысяч литров дизтоплива в Нур-Султане, виновный осужден к трем годам лишения свободы условно, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов - это высокодоходный бизнес со значительным ущербом как для государства, так и для граждан.

Во-первых, страдает природа, загрязненная выбросами некачественного топлива.

Во-вторых, государственный бюджет недополучает нефтяные доходы и сборы.

В-третьих, создаются проблемы для потребителей, у которых ломаются двигатели от разбавленного бензина и дизеля.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султану завершено расследование уголовного дела по факту незаконного хранения и реализации дизельного топлива.

Так, Н. Муканов в период с января по июнь 2021 года приобретал у водителей грузовых автомашин дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости. При этом, документов, подтверждающих законность их происхождения, не имелось.

В дальнейшем реализовывал дизтопливо по более высокой цене без сопроводительных накладных и других документов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий изъято 4,6 тонны дизельного топлива.

Н. Муканов осужден к трем годам лишения свободы условно.