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    Пресечен факт контрабанды табака из Казахстана в Россию

    2 Ноября 2021, 12:24

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт незаконной контрабанды табака из Казахстана в Россию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Нелегальные сигареты имеют наибольшую долю в теневом товарообороте по стоимости.

    В результате, по различным данным экспертов, государства ежегодно теряют от 35 до 40 миллиардов долларов в виде неуплаченных налогов от торговли контрафактными сигаретами.

    Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу.

    По данным следствия, в 2020 году индивидуальный предприниматель А. Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы.

    Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через Западно-Казахстанскую область в Российскую Федерацию.

    При этом для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.

    А. Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллиона тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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