Преподаватель павлодарского колледжа признан лучшим среди педагогов транспортной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преподаватель Павлодарского колледжа технического сервиса Рустем Миникеев стал победителем республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов по транспорту и связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Обладатель гран-при Рустем Ермекович имеет степень магистра и преподает спецдисциплины по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автотранспорта. Победитель поделился, что автомобилями увлекался с самого детства, поскольку отец педагога работал механизатором и тем самым привил сыну интерес к технике и транспорту. Будучи преподавателем, Рустем Миникеев прошел стажировку в Германии, Чехии и сейчас обучает детей и делится опытом с коллегами.

«Я более пятнадцати лет преподаю в колледже. Мне нравится обучать студентов, прививать им новые знания и навыки. Хочу отметить, что в последние годы все больше студентов проявляют интерес к специальности по ремонту и эксплуатации автотранспорта. В колледжах создаются все условия для их обучения. По программе «Жас маман» закуплено новое оборудование, и студенты обучаются в новых лабораториях и мастерских и проходят практику на базе ведущих предприятий страны», – отметил победитель республиканского конкурса профессионального мастерства, преподаватель Павлодарского колледжа технического сервиса Рустем Миникеев.

Конкурс прошел на базе Костанайского колледжа автомобильного транспорта. В нем приняли участие педагоги колледжей из всех регионов страны. Они продемонстрировали свои профессиональные умения, применение новых образовательных технологий и инновационных методов обучения студентов. В результате были определены лучшие педагоги и мастера производственного обучения. Победители и призеры получили грамоты МОН РК и сертификаты.