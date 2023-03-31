Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Премию за лучшие документальные и анимационные фильмы будут вручать в Казахстане

    31 Марта 2023, 19:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали поделился планами по расширению номинаций в рамках премии «Тумар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последние годы в стране стремительно развивается креативная индустрия, телесериалы. Сейчас у нас растет и количество, и качество, мы рассматриваем возможность увеличения средств. Сейчас отечественные сериалы пользуются большим спросом на внутреннем и внешнем рынках», - сказал Дархан Кыдырали на вручении премии NAURYZ.

    Министр отметил, что многие казахстанские артисты и режиссеры демонстрируют свое искусство за рубежом.

    «Мы планируем сделать этот конкурс традиционным и проводить его ежегодно. Причина, по которой мы организовали премию «NAURYZ», заключается в том, что каждый год в марте мы подводим итоги прошлого года. После того, как мы объявили отдельный конкурс для телесериалов, мы решили включить туда анимационные продукты и документальные фильмы», - добавил глава МИОР.

    Напомним, сегодня в столице проходит торжественная церемония вручения премии «NAURYZ». Обладателям каждой из 13 номинаций будет вручена специальная статуэтка и денежный приз в размере 1 млн тенге. Прием заявок стартовал 24 февраля.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Культура МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Барокко-концерты с участием артистов из Сербии и Израиля пройдут в «Астана Опера»
    Вечер премьер состоится в «Астана Балет»
    Казахстанские артисты выступили в главном концертном зале Брюсселя
    «Мультконцерты» готовит «Астана Опера»
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров