Премьеру спектакля «Шелковый путь» и киноверсию постановки готовят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В театре «Астана Балет» готовится очередная громкая премьера. На этот раз столичную публику решили порадовать двухактным полотном «Шелковый путь» (Танец Мира) на либретто казахстанского поэта, заслуженного деятеля Казахстана Бахыта Каирбекова, показ которого состоится 18 и 19 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Балет».

Хореографом выступила главный балетмейстер театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри.

Шелковый путь – символ вдохновения и красоты, который вновь обретает свою изначальную мудрость – он необходим человечеству для обмена товарами, изобретениями, новыми технологиями, идеями. Но он может жить только в пространстве миролюбия, когда есть возможность делиться самым дорогим.

Это – балет-медитация, обладающий невероятным гипнотическим очарованием. Отточенные изящные движения с ярким, точным, узнаваемым содержанием и смыслом продемонстрируют на сцене театра «Астана Балет» в соответствие с нынешним мышлением, с новой эстетикой.

Спектакль «Шелковый путь» – путь танца, музыки, смешение стилей и культур, который включает в себя сцены: «Создание шелка», «Шествие каравана», «Нефрит», «Создание гончарного искусства», «Рим», «Персия», «Гунны» и другие.

«Идея о создании балета принадлежит арт-менеджеру театра Асель Исабаевой. Подготовка идет стремительно, поскольку параллельно с гастролями в Алматы ведется постановочная работа, создаются образы для съемок промо ролика, тут же и рождается музыка. В постановке используется хореография на основе классического танца с элементами ориентализма и восточной хореографии, что придает спектаклю символичность и законченность художественных образов, делая тело танцовщика проявлением гармонии, находящимся в единстве с музыкой», - поделилась хореограф-постановщик.

В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: композиторы – Арманд Амар и Ренат Гайсин, художник по костюмам – Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф – Аскар Искаков, видеохудожник – Нурлан Керей.

Особенность данного проекта заключается в том, что параллельно реализуются съемки киноверсии постановки «Шелковый путь», чтобы познакомить поклонников балетного искусства со всего мира с историей возникновения и становления Великого Шелкового пути, а также с уникальным культурным наследием Казахстана.

Премьера состоится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 18 и 19 июня в 18:00 часов.