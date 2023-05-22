Премьера спектакля «Кот в сапогах» пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьера детского музыкального спектакля «Кот в сапогах» на музыку Цезаря Кюи станет прекрасным подарком маленьким зрителям к Международному дню защиты детей. Сказочная постановка по сюжету Шарля Перро пройдет на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой театра «Астана Опера» в течение двух дней – 30 мая и 1 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Премьера детской оперы «Кот в сапогах» – замечательное событие, которое украсит юбилейный X сезон, – сказал директор «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров. – Наш театр развивается, мы все время находимся в поиске новых форм и способов заинтересовать публику восхитительным миром музыкального искусства. В «Астана Опера» наряду с постановками мировых и национальных опер и балетов на большой сцене театра, в Камерном зале имени К. Байсеитовой функционирует «Театр Piccolo», ведется активная работа с молодыми композиторами по созданию современных спектаклей. Осенью этого года, уже в новом театральном сезоне мы собираемся представить юным зрителям первую большую национальную двухактную оперу «Қаңбақ шал» Ж. Дастенова».

Режиссером постановки выступил лауреат международных конкурсов Digital Opera и «Нано-Опера» Еренбак Тойкенов.

Сюжет сказки знаком с детства: после смерти отца старшие братья делят наследство, и младшему достается только кот. Но оказалось, что животное может полностью изменить жизнь своего нового хозяина. Став верным другом, кот не только помогает младшему сыну мельника разбогатеть, но и способствует женитьбе на прелестной принцессе.

«Опера «Кот в сапогах», созданная более века назад композитором Цезарем Кюи на основе сказки знаменитого писателя Шарля Перро, не потеряла актуальности до сегодняшнего дня, – рассказал режиссер. – Главная ее мысль, как мне кажется, совпадает с идеей притчи о мальчике, который хвастается своим отцом, представляя его сильным и всемогущим. Став юношей, он начинает думать, что знает и умеет не меньше своего отца, а повзрослев, уверен, что превзошел своего родителя. Однако, когда приходит зрелость, и наступает необходимость с кем-то посоветоваться, отца уже нет рядом. Эта история повествует о ценности мудрости родителей, которую нельзя купить за деньги. А еще сказка «Кот в сапогах», я думаю, говорит о том, что из любого положения можно найти выход. Сказка учит, что никогда нельзя опускать руки и унывать, нужно уверенно добиваться поставленных целей, поэтому ее можно назвать мотивационной».

Стоит особо отметить, что спектакль создается силами молодого поколения, которое активно поддерживает руководство театра. Наряду с Еренбаком Тойкеновым в работе над детской оперой задействованы автор музыкальной редакции Алихан Идрисов, дирижер-постановщик Элмар Бурибаев, руководитель детского хора Алтынганым Ахметова, сценограф Малика Тулегенова, художник по костюмам Дарига Тайшикова. Солистами выступят молодые вокалисты, среди них – слушатели Международной оперной академии ASTANA OPERA. Партию Кота исполнят Рамзат Балакишиев и Артур Габдиев, Младшего сына (Маркиза) Талгат Аллабиринов и Алихан Зейнолла, Принцессы – Заслуженный деятель Казахстана Жамиля Джаркимбаева, Назым Сагинтай, Елена Ганжа и Улпан Аубакирова.

«Сегодня удивить зрителей сложнее, чем раньше, особенно детей, – подчеркнул Еренбак Тойкенов. – Все это связано с развитием современных технологий, обилием компьютерных игр, красочных анимационных фильмов, поэтому мы, постановщики, всегда стараемся искать новые идеи. Помимо технических решений, световых спецэффектов и использования проекторов, привлекаем мастеров по визуальной части. Медиахудожником сказки является дипломант международного конкурса мультимедиа-художников Азамат Куттыгужин».

К слову, «Кот в сапогах» - не первая постановка «Астана Опера», рассчитанная на детскую аудиторию. Несколько лет в Камерном зале им. К. Байсеитовой с успехом идет музыкальная сказка «Самұрық келген таң» Тлеугазы Бейсембека, главные партии которой исполняют воспитанники детской театральной студии. Кроме того, большой интерес подрастающего поколения вызывают познавательные и развлекательные концертные программы для детей.



