Премьера фильма об Ахмете Байтурсынове прошла в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде к 150-летию выдающегося казахского просветителя, ученого, общественного деятеля, члена партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова сняли документальный фильм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьера кинокартины «Ұлттың рухани көсемі» была приурочена ко Дню языков народа Казахстана. Показ состоялся в Доме дружбы Караганды.

Фильм рассказывает о жизни и работе Ахмета Байтурсынова в Каркаралинском районе. Съемки проходили в селе Актерек.

«Документальный фильм – это совместный проект управления культуры, архивов и документации, управления по развитию языков, телеканала Saryarqa и кинотеатра. В фильме показан период жизни Ахмета Байтурсынова, когда он преподавал в школе села Актерек. Также он является основателем и создателем этого учебного заведения. Сейчас школа получила статус объекта историко-культурного наследия и находится под охраной государства. А рядом построена новая школа, которая носит имя Ахмета Байтурсынова», – поделился Ноян Жунусов, заместитель директора кинотеатра «Сарыжайлау».





В съемках, которые длились два дня, принимали участие жители села Актерек. В их числе учителя и дети школы имени Ахмета Байтурсынова. Также привлекли профессиональных актеров из Карагандинского областного казахского драматического театра имени С. Сейфуллина. Ахмета Байтурсынова сыграл Ахай Жумамуратов.

В скором времени 30-минутную картину покажут на телеканале Saryarqa и разместят в открытом доступе в соцсетях управлений. Показ фильма организуют селе Актерек.

В рамках мероприятия также прошла совместная выставка КарУ имени Е. А. Букетова и областной библиотеки имени Н. Гоголя. Здесь представили книги и труды юбиляра, а также методические пособия для обучения языкам.

«В этом году при проведении акции «Одна страна – одна книга» для чтения были предложены произведения Ахмета Байтурсынова. Эта книжная выставка продлится в библиотеке до конца года. В следующем году 22 января наши сотрудники подготовят литературно-историческое мероприятие, посвященное 150-летию Ахмета Байтурсынова», – говорит Жаркынай Зарубекова, заведующая абонементным отделом библиотеки имени Н. Гоголя.



