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    Премьер-министр Венгрии поручил оказать немедленную помощь Турции

    6 Февраля 2023, 23:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами в результате землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы выразить свои соболезнования президенту Турции Р. Эрдогану в связи с сегодняшним трагическим землетрясением. Поручил венгерским властям оказать немедленную помощь Турции», - такое сообщение в сети Twitter написал Виктор Орбан.

    «Мы молимся за семьи погибших», - также говорится в сообщении главы правительства Венгрии.

    Свои соболезнования в связи с трагедией в Турции также выражают лидеры Европейского союза, Генеральный секретарь НАТО. Еврокомиссия сообщила, что в качестве немедленного ответа Европейский союз мобилизовал поисково-спасательные группы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

    Десять городских поисково-спасательных команд оперативно мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии для оказания поддержки службам быстрого реагирования на местах. Италия и Венгрия также предложили Турции свои спасательные команды.

    Координационный центр реагирования ЕС на чрезвычайные ситуации находится в прямом контакте с властями Турции для координации дальнейшей поддержки в случае необходимости, отметили в пресс-службе Европейской комиссии.

    Спутниковая система ЕС «Copernicus» также была активирована для предоставления экстренных картографических услуг. Евросоюз выразил готовность поддержать пострадавших и в Сирии, которая тоже сообщила о жертвах.

    Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли более тысячи человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Турция Венгрия Мировые новости Землетрясение
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