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    Премьер-Министр РК выразил соболезнования семье Синдзо Абэ и народу Японии

    12 Июля 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Японии и выразил соболезнования народу этой страны в связи с трагической гибелью видного политического деятеля, бывшего Премьер-Министра Синдзо Абэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    В беседе с главой дипломатической миссии Джуну Ямаде Алихан Смаилов отметил, что Казахстан знает господина Абэ как патриота своей страны и политика, который внес значительный вклад в развитие казахстанско-японских отношений.

    «Синдзо Абэ сделал многое не только для развития Японии, но и для укрепления международного взаимодействия. В этот тяжелый момент от имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семье господина Абэ и всему японскому народу», — сказал глава Правительства.

    Во время посещения посольства Премьер-Министр РК также оставил запись в книге соболезнований.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался из-за ранений, полученных в результате нападения в префектуре Нара.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Премьер-министр РК Япония Утраты Алихан Смаилов
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