Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Премьер-Министр РК провел встречу с председателем Коллегии ЕЭК в Алматы

    2 Февраля 2023, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии заседания ЕМПС в Алматы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности Комиссии по блокам торговли и технического регулирования.

    По словам Алихана Смаилова, Казахстан неизменно исходит из понимания, что деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность.

    «Все наши решения должны основываться на экономическом прагматизме», — сказал Премьер-Министр.

    Михаил Мясникович отметил, что хорошие показатели социально-экономического развития Казахстана создают благоприятные условия для дальнейшего расширения взаимной торговли со странами ЕАЭС.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Алматы ЕАЭС Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС одобрил Сенат
    Провести ревизию построенных по госпрограмме домов поручил Премьер-Министр РК
    Снижение темпов строительства жилья отметил Премьер-Министр РК
    Алихан Смаилов раскритиковал работу акиматов по стабилизации цен на продукты
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров