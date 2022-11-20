Премьер-Министр РК проголосовал на выборах Президента

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов одним из первых проголосовал на выборах Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он прибыл на избирательный участок №111, расположенный в здании Национальной библиотеки РК.

«Сегодня знаковое мероприятие в нашей стране - выборы Президента. Сегодняшний день покажет, как дальше в течение семи лет будет развиваться наше государство. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин пришел на свой участок и отдал свой голос за того кандидата, за которого считает нужным проголосовать. Если мы хотим, чтобы наше госудаство развиалось, процветало, то мы должны проявить гражданскую отвественность и выбрать на позицию главы государсва наиболее сильную кандидатуру. Я свой выбор сделал. Он - за сильный и справедливый Казахстан.Через 7 лет я вижу справедливый Казахстан: справедливая экономика, общество. Для этого есть все возможности, политическая воля. Если будем над этим работать, достигнем весх поставленных целей», - сказал Алихан Смаилов.





Сегодня проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Выдвинуто шесть кандидатов. Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана. Голосование на основной части избирательных участков нашей страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени.

На предстоящих президентских выборах всего по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

В списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам была предоставлена возможность проверить себя в списках.



