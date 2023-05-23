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    Премьер-Министр РК принимает участие в Катарском экономическом форуме

    23 Мая 2023, 14:05

    ДОХА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принимает участие в третьем Катарском экономическом форуме, проходящем в столице государства городе Доха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Мероприятие посвящено новым возможностям глобального экономического роста. В частности, планируется обсуждение таких вопросов, как инвестиции в развивающиеся рынки, энергетический переход, внедрение искусственного интеллекта, блокчейна и других технологий в торговлю и работу.


    В форуме участвуют главы иностранных государств и правительств, руководители крупных мировых корпораций, глобальные инвесторы, а также ведущие аналитики в сфере прямых инвестиций и видные журналисты.


    Ожидается, что на полях мероприятия Алихан Смаилов проведет встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль Тани и Премьер-Министром – министром иностранных дел шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом аль Тани.

    Кроме того, запланированы переговоры с руководителями крупных компаний и финансовых организаций.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Катар
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