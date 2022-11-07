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    Премьер-Министр РК прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в COP27

    7 Ноября 2022, 16:03

    ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

    В работе Всемирного саммита по климату принимают участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств выступят с «национальными обращениями», в которых представят видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

    Ожидается, что на полях Саммита Алихан Смаилов также проведет ряд двусторонних встреч.




    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Экология Видео
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