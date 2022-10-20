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    Премьер-Министр РК прибыл с рабочим визитом в Ереван

    20 Октября 2022, 20:26

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Ереван для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин.

    В эти минуты проходит заседание в узком формате, в ходе которого обсуждаются вопросы финансирования промышленных кооперационных проектов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли, меры по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, шаги по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд организационных вопросов.

    Завтра, 21 октября, состоится заседание ЕМПС в расширенном составе, по итогам которого ожидается подписание ряда документов.



    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Армения ЕАЭС Алихан Смаилов
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