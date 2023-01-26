Премьер-Министр РК поручил заменить устаревающие спутники ДЗЗ на новые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ряд поручений в сфере космической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одним важным блоком, закрепленным за министерством, является развитие космической отрасли. Казахстан принимает активное участие в освоении данной сферы и интеграции ее технологий в экономику страны. Для дальнейшего развития отрасли сегодня надо решить ряд задач. Одним из наиболее важных проектов в космической сфере республики является система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В текущем году заканчивается срок эксплуатации спутников ДЗЗ. Планируется в течение трех лет осуществить их планомерный вывод из эксплуатации. Поэтому требуется осуществить их замену. Министерству и заинтересованным госорганам важно ускорить работу в данном направлении», - сказал Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания Минцифровизации.

Глава Правительства добавил, что в прошлом году был успешно введен в опытную эксплуатацию Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СбИК) в Астане. По его словам, министерству при производстве новых спутников необходимо задействовать данную площадку и отечественных инженеров.

«Учитывая важность и перспективность космической отрасли для развития экономики Казахстана, решение возникающих вопросов реализации ее проектов должно находиться на особом контроле», - считает Премьер-Министр.



