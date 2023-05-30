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    Премьер-Министр РК поручил изъять незаконно выданные земельные участки близ аэропортов

    30 Мая 2023, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд важных поручений по развитию гражданской авиации страны. Министерству индустрии совместно с Министерством финансов, акиматами и аэропортами поручен разработать дорожные карты по модернизации аэропортовой инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с акиматами надо провести работу по изъятию незаконно выданных земельных участков вблизи аэродромов. Совместно с Министерством энергетики и фондом «Самрук-Казына» проработать вопрос увеличения производства авиакеросина. Следует активизировать работу по исключению непродуктивных посредников на рынке авиатоплива», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Также как отметил Премьер-Министр, совместно с заинтересованными госорганами и организациями необходимо выработать меры стимулирования для привлечения международных пассажирских и грузовых авиакомпаний.

    «Следует проработать вопросы применения динамического ценообразования. Это необходимо, чтобы ограничить возможность использования высокого спроса для получения максимального дохода. Также надо ускорить исключение из Закона «Об использовании воздушного пространства» применение топливного сбора», - добавил Алихан Смаилов.

    Ранее Премьер-Миниистр Алихан Смаилов на заседании Правительства раскритиковал ситуацию с постоянно отменяемыми рейсами авиакомпаний. По его словам, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируя причины задержки.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК
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