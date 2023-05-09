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    Премьер -Министр Казахстана возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

    9 Мая 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства.

    Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке «Акжайык».

    Легендарная пулеметчица Маншук Маметова в студенческие годы совмещала учебу в Медицинском институте и работу в секретариате Совнаркома КазССР. В августе 1942 года она ушла добровольцем на фронт. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Получила звание старшего сержанта, была командиром пулеметного расчета.

    Маншук Маметова удостоена звания Героя Советского Союза за участие в бою под Невелем в октябре 1943 года посмертно.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Премьер-министр РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Алихан Смаилов
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