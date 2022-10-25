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    Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Президенту Казахстана

    25 Октября 2022, 15:38

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По случаю Дня Республики Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы армянского кабмина передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем поздравительном послании Премьер-министр Армении пожелал Президенту Казахстана доброго здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу Казахстана – мира и благополучия.

    «С момента обретения независимости Казахстана достиг значительных успехов в становлении государственности с динамично развивающейся экономикой и достойным местом на международной арене. Хочу выразить уверенность, что совместные усилия по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе направленные на реализацию перспективных проектов, всецело служат интересам наших стран», - говорится в поздравительном послании Никола Пашиняна.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Армения Поздравления День Республики
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