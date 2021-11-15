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    Премьер Казахстана рассказал о планах по увеличению экспорта продукции АПК

    15 Ноября 2021, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК рассказал о планах по увеличению экспорта продукции АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас стоит задача расширить экспортный потенциал, возможности для этого есть. Есть задача об увеличении объема экспорта в два раза к 2025 году, с трех млрд долларов до шести миллиардов долларов США. Это большая задача, соответственно, мы по ней работаем, здесь очень важны и погодные условия. В этом году у нас объем зерновых меньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, мы и себя обеспечиваем и сохраняем соответствующий экспортный потенциал», - сказал Аскар Мамин, отвечая на вопросы журналистов на встрече с представителями СМИ.

    Глава Кабмина добавил, что несмотря на сложность, поставленные задачи будут решаться.

    «Поэтому, я считаю, это очень сложная отрасль, вы сами об этом знаете, но мы сформировали точный, конкретный план для того, чтобы решать эти задачи. Поэтому, я думаю, Правительство справится с этими планами», - заверил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Сельское хозяйство Аскар Мамин
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