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    Предвыборные теледебаты: очередность выступления кандидатов будут определять по жеребьевке

    7 Марта 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии проинформировали, как будет установлена очередность выступления кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очередность будет определяться посредством жеребьевки на телеканале «Хабар» с участием представителей политических партий и ЦИК РК», - сообщила в ходе заседания член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.

    Также она ответила на вопрос, каким образом телезрители будут задавать свои вопросы в адрес кандидатов.

    «Будет такой тур, где у зрителей будет возможность задать вопросы участникам дебатов. Для этого телеканал «Хабар» прямо из студии будет организовывать работу call-центра по сбору вопросов. Заранее всем зрителям сообщат номер телефона, по которому они смогут дозваниваться, передавать свои вопросы. В рандомном порядке будут выбраны вопросы, которые будут заданы непосредственно участникам», - отметила член ЦИК.

    Ранее стал известен список участников телевизионных дебатов кандидатов в депутаты Мажилиса.

    Проведение дебатов политических партий назначено на 16 марта 2023 года.

    19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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