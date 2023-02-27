Предвыборные дебаты политических партий состоятся 16 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 16 марта назначена дата дебатов политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона РК «О выборах» Центральная избирательная комиссия организует дебаты политических партий, участвующих в выборах. В этой связи Центральная избирательная комиссия утвердила правила и принцип проведения дебатов. Проведение дебатов политических партий назначено на 16 марта 2023 года», – сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК.

Телевизионные дебаты будут транслироваться в эфире телеканала «Хабар».

«Постановление по проведению теледебатов принято единогласно. Довести настоящее постановление до сведения предвыборных штабов, участвующих в выборах в Мажилис. Центральному избирательному аппарату заключить договор с Агентством «Хабар» о проведении предвыборных дебатов», - отметил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

Ранее сообщалось, что более 12 млн казахстанцев могут проголосовать на внеочередных выборах депутатов.



