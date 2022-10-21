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    Предвыборная агитация кандидатов в Президенты стартовала в Казахстане

    21 Октября 2022, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.

    «Предвыборная агитация осуществляется тремя способами: через СМИ, путем проведения публичных предвыборных мероприятий, путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов», - сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК РК.

    Для того, чтобы распространять материалы, средства массовой информации до 16 октября должны были опубликовать, а также представить в Центризбирком сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади. В настоящее время в Центризбирком поступило 320 информационных сообщений от СМИ. Вся информация, пропагандирующая цели и задачи кандидатов, за исключением новостных и аналитических программ, должна быть оплачена из избирательного фонда кандидатов.

    19 ноября в стране стартует день тишины.

    Регистрация кандидатов в Президенты Республики Казахстан завершилась в 18:00 по местному времени 21 октября.

    Согласно календарному плану ЦИК, выдвижение кандидатов в Президенты проходило с 23 сентября по 11 октября.

    Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты, из них - 2 женщины, 4 мужчин. Сегодня в 18:00 завершена регистрация кандидатов в Президенты Казахстана.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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