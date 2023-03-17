Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Предвыборная агитация: Генпрокуратура предупредила об ответственности за нарушения

    17 Марта 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 24:00 заканчивается этап предвыборной агитации. Завтра, 18 марта, и в день голосования, 19 марта, любая агитация запрещена согласно статье 32 Конституционного закона «О выборах в РК». Об этом заявил 17 марта генеральный прокурор Жандос Умиралиев на заседании Центральной избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт генеральной прокуратуры.

    С 14 марта также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов.

    Нельзя проводить такие опросы в помещении или пункте для голосования (пункт 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в РК»).

    Их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим Центральную избирательную комиссию.

    Результаты данных опросов разрешается опубликовывать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00:00 часов 20 марта 2023 года.

    Несоблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях.

    Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента, так и депутатов маслихатов всех уровней.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять силовиков лишили свободы за пытки задержанных во время январских событий
    Председателем маслихата города Талдыкоргана стал Темирболат Ахажан
    Алтынторе Букенова избрали председателем маслихата города Караганды
    Председателем маслихата города Актау избран Сембигали Закенов
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров