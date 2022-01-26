Предварительные слушания по делу Елжана Биртанова: экс-министр вину не признает

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сарыаркинском районном суде №2 начались предварительные слушания по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До начала выступлений сторон судья частично удовлетворил ходатайство адвокатов и защитников подозреваемых об отводе одного из представителей Министерства здравоохранения Розы Жакановой. Прошение основывалось на том, что она не состоит в трудовых отношениях непосредственно с Министерством здравоохранения, а на договорной основе с подведомственной организацией, поэтому не может представлять интересы Минздрава. Кроме того, она является судьей в почетной отставке и не имеет права предоставлять свои услуги на платной основе. Роза Жаканова была отстранена от предварительного слушания до выяснения законности ее участия.

Также защитники подозреваемых Елжана Биртанова и Олжаса Абишева заявили в суде, что не получили все материалы уголовного дела. А точнее не знают, что содержится в 4 дополнительных томах, которые были сформированы.

«Я сегодня впервые слышу, что кроме 133 томов еще 4 тома есть. Для меня это новая информация. Я официально хочу заявить, почему следственный орган скрыл эти 4 тома?», - сказал бывший помощник экс-министра Олжас Абишев.

По данным судьи Ибрагима Алькенова, в суд поступил вместе с обвинительным актом 141 том.

«Наш подзащитный Биртанов вину не признавал на протяжении всего досудебного расследования и не признает по сегодняшний день», - добавил адвокат Елжана Биртанова Серик Сагалиев.

Сегодняшнее предварительное слушание длилось 4,5 часа и продолжится завтра.

Напомним, о задержании экс-главы Минздрава стало известно в ноябре 2020 года. Седьмого июля объявлено об окончании досудебного расследования и начале ознакомления с материалами уголовного дела. Е. Биртанов и его заместитель О. Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.