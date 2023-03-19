Предварительная явка на избирательных участках в России составляет 31%

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По избирательным участкам, расположенным в пяти городах на территории России, в выборах в Мажилис Парламента РК приняли участие 1 249 человек, находящихся в РФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам секретаря участковой избирательной комиссии при Посольстве Казахстана в России Руслана Шаймаганбетова, на пяти участках на территории РФ бюллетени получили 1 249 человек.

«В Омске проголосовали 34 избирателя, в Астрахани - 100, Санкт-Петербурге - 291, в Казани - 248, в Москве - 576. Голосование на территории города Омска завершено в 20 часов по местному времени», - сообщил Р. Шаймаганбетов.

В целом, по предварительным подсчетам, в России проголосовало 31,6% от общего ожидаемого числа граждан, включенных в списки.



