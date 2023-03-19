Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Предварительная явка на избирательных участках в России составляет 31%

    19 Марта 2023, 20:48

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По избирательным участкам, расположенным в пяти городах на территории России, в выборах в Мажилис Парламента РК приняли участие 1 249 человек, находящихся в РФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам секретаря участковой избирательной комиссии при Посольстве Казахстана в России Руслана Шаймаганбетова, на пяти участках на территории РФ бюллетени получили 1 249 человек.

    «В Омске проголосовали 34 избирателя, в Астрахани - 100, Санкт-Петербурге - 291, в Казани - 248, в Москве - 576. Голосование на территории города Омска завершено в 20 часов по местному времени», - сообщил Р. Шаймаганбетов.

    В целом, по предварительным подсчетам, в России проголосовало 31,6% от общего ожидаемого числа граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Выборы Россия Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров