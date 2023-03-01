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    Предварительная версия крушения вертолета в ЗКО – погодные условия

    1 Марта 2023, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев ответил на вопросы журналистов касательно расследования крушения вертолета в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно аварии с вертолетом «Казавиаспас», вертолет был новый – всего год эксплуатации, МИ-8. Создана комиссия с участием авиационной администрации, проводится расследование. Одна из версий – погодные условия. Какие именно, пока сказать не могу», - сказал Мереке Пшембаев в кулуарах Сената.

    Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали. По факту заведено уголовное дело.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Западно-Казахстанская область МЧС
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