Предварительная версия крушения вертолета в ЗКО – погодные условия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев ответил на вопросы журналистов касательно расследования крушения вертолета в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно аварии с вертолетом «Казавиаспас», вертолет был новый – всего год эксплуатации, МИ-8. Создана комиссия с участием авиационной администрации, проводится расследование. Одна из версий – погодные условия. Какие именно, пока сказать не могу», - сказал Мереке Пшембаев в кулуарах Сената.

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали. По факту заведено уголовное дело.



