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    Предстоящий референдум обсудили казахстанские дипломаты с узбекскими экспертами

    17 Мая 2022, 21:33

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Происходящие в Казахстане политические реформы обсудили участники проведенного Посольством РК круглого стола, посвященного республиканскому референдуму, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем выступлении Посол РК Дархан Сатыбалды отметил значимость предстоящего референдума.

    «Конституционные реформы призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством, трансформировать всю государственную модель, сформировать оптимальный баланс взаимоотношений ветвей власти, выстроить эффективный диалог государства и общества», - сказал дипломат.

    Профессор Закир Усманов положительно оценил предстоящие трансформации, направленные на строительство Нового Казахстана, отметив, что главной задачей на пути демократизации общества является совершенствование Конституции для дальнейшего продвижения демократических реформ, успешного политического, социально-экономического и культурного развития страны.

    В своем докладе, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, руководитель негосударственного научного учреждения «Караван Знаний» Фарход Толипов осветил важные аспекты развития двусторонних отношений, которые динамично развиваются на всех уровнях.

    Узбекские эксперты выразили поддержку цели консолидации казахстанского общества как главного фактора дальнейшего прогресса. Участники также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, обозначив новые направления по расширению казахстанско-узбекского взаимодействия.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    МИД РК Узбекистан Политика Референдум
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