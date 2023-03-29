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    Предстоящие пять лет станут определяющими для нашей страны - Президент Казахстана

    29 Марта 2023, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстану предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам предстоит работать в формате четких приоритетов, особо важные вопросы решать незамедлительно. Но какие-то вопросы придется отложить, по каким-то – только наметить контуры будущих решений. По-другому нельзя, иначе мы распылим свои усилия и растратим имеющиеся ресурсы. Предстоящие пять лет станут определяющими для нашей страны», - сказал во время первой сессии Парламента РК VIII созыва Касым-Жомарт Токаев.

    «Нам предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны. Для этого потребуется изменить правила и принципы функционирования нашей экономики. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – проводится работа по демонополизации и возврату незаконно выведенных из страны капиталов. И это не означает, что стране не нужен устойчивый, конкурентоспособный крупный бизнес. Безусловно, нужен, и мы будем его поддерживать.

    В нашей новой экономической парадигме он начнет работать по-новому и обязательно получит свое развитие. В целом, создание открытой и самодостаточной рыночной экономики остается главным приоритетом», - подчеркнул Глава государства.

    В Астане проходит первая сессия Парламента РК VIII созыва.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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