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    Представлены проекты комплексных планов развития западных регионов Казахстана

    25 Января 2022, 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики представило проекты комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Главы государства разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы», - рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Как проинформировал министр, общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге.

    «Министерством совместно с центральными госорганами, акиматами была проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом прямых и косвенных мультипликативных эффектов на социально-экономическое развитие регионов и создание постоянных рабочих мест», - отметил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Экономика Мангистауская область Регионы Казахстана
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