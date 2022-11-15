Представителям иностранного дипкорпуса разъяснили особенности предстоящих выборов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провели пресс-конференцию для представителей иностранного дипломатического корпуса о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РК, о проводимых реформах в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это будут седьмые президентские выборы, проводимые в Казахстане с момента обретения независимости. Их можно считать еще одной важной вехой в развитии демократии в нашей стране. Выборы предоставят нашим избирателям возможность задуматься о трех годах Президентства Касым-Жомарта Токаева, а также подумать о том, поддерживает ли народ видение справедливого Казахстана.

На этих выборах баллотируются шесть кандидатов с разными политическими взглядами. Обеспечены все условия для проведения конкурентных выборов. В число кандидатов в Президенты входят не только представители политических партий, а также представители различных объединений, представляющих различные интересы общества.

Примечательно, что впервые в нашей истории на пост Президента баллотируются две женщины-кандидата. Это еще один шаг в продолжающемся демократическом развитии Казахстана. Казахстан на протяжении многих лет предпринимает конкретные шаги по обеспечению гендерного равенства и повышении роли женщин в бизнесе и политике. Сейчас мы наблюдаем некоторые плоды данных усилий. Разумеется, что результат выборов даст четкий и сильный мандат избранному лидеру только в том случае, если голосование будет истинным отражением взглядов Казахстана.

Таким образом, Правительство настроено на то, чтобы выборы были прозрачными, справедливыми и открытыми. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заверял, что избирательная кампания будет проводиться в строгом соответствии с законом открыто и при широком участии местных и международных наблюдателей», - сказал на пресс-конференции министр иностранных дел РК.

Мухтар Тлеуберди отметил, что за президентскими выборами будут наблюдать международные организации, представители зарубежных стран и дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.

«Мы надеемся на конструктивное взаимодействие со всеми наблюдателями и объективную оценку выборов. Подчеркну, что Казахстан является ответственным членом мирового сообщества, поэтому мы полностью привержены проведению выборов в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами», - отметил спикер.

Министр также рассказал о нескольких аспектах предстоящих выборов.

«Во-первых, после конституционных поправок и реформ, которые были приняты в июне, Президенту запрещено быть членом какой-либо политической партии во время его пребывания на посту Главы государства. Это было сделано для исключения участия Президента в политической борьбе и способствованию конкуренции. По этой причине в начале этого года Президент ушел с поста с председателя правящей партии AMANAT. Таким образом, в отличие от предыдущих выборов действующий Президент не выдвигается в качестве члена политической партии. Для нашей страны это впервые.

Во-вторых, после внесения поправок в законодательство в прошлом году в бюллетени была внесена графа «против всех». Эта графа будет действовать на предстоящих выборах. Самое главное – должен упомянуть о новом сроке президентства. 1 сентября в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить президентский срок одним семилетним сроком без права переизбрания. Он пояснил, что ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную сосредоточенность Главы государства на стратегических задачах национального развития. Это можно считать настоящим демократическим прорывом для нашей страны. Один семилетний срок устранит риски монополизации власти и укрепит основные принципы демократии», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

Он отметил, что решение о досрочном проведении президентских выборов было принято для улучшения стандартов управления общественной подотчетности и прозрачности процессов принятия решений.

«Предстоящие выборы следуют уже за реализованными масштабными реформами в нашей стране. 10 дней назад Глава государства в присутствии представителей гражданского общества публично подписал 6 важных законов, принятых по итогам июньского референдума. Вступление в силу этих законов способствует большей демократизации политической системы и дальнейшему совершенствованию системы сдержек и противовесов между ветвями государственной власти в сторону ограничения полномочий Президента и усилении роли Парламента. Парламентские выборы запланированы на первую половину следующего года. Этот избирательный период перезагрузит наши политические, правительственные и экономические системы и существенно модернизирует наше государственное управление. Мы надеемся на высокую явку избирателей как на президентских, так и на парламентских выборах. Наши граждане должны играть ключевую роль в определении будущего нашей нации», - пояснил спикер.

По его словам, учитывая значительные глобальные геополитические вызовы предстоящие выборы важны не только для Казахстана, но и для международного сообщества.

«Всем известные международные кризисы продолжают быть причиной глобальной нестабильности и угроз. Таким образом, стабильный и процветающий Казахстан отвечает интересам международного сообщества, поскольку наша страна стремится содействовать более широкому глобальному сотрудничеству, торговле и дипломатии. Эти выборы будут способствовать достижению этой жизненной важной цели. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и поддержку со стороны наших международных партнеров и стран, представленных здесь сегодня», - добавил Мухтар Тлеуберди.



