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    Представители всех стран СНГ будут наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

    27 Октября 2022, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов сообщил, что миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании. В этом году представители из всех стран СНГ будут наблюдать за президентскими выборами в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании. Сегодня мы открываем штаб миссии, который будет заниматься решением организационных вопросов. Штаб будет распределять краткосрочных, долгосрочных наблюдателей по регионам, заниматься вопросами оценки избирательного законодательства Казахстана. Миссией будет руководить председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Мне поручено участвовать в открытии нашей миссии. В состав миссии войдут: представители всех стран СНГ, представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи Союзного государства Россия-Беларусь, дипломаты, аккредитованные в Астане и сотрудники исполнительного комитета СНГ», - сказал на брифинге в ЦИКе замглавы Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

    По словам спикера, наблюдать за выборами в стране приедут более ста человек. 10 человек – долгосрочные наблюдатели и более 100 – краткосрочные наблюдатели. Долгосрочные наблюдатели уже прибыли в страну и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня до начала выборов.

    Ильхом Нематов заверил, что миссия будет стараться охватить все регионы и избирательные участки. Наблюдатели посетят участки, территориальные избирательные комиссии, обсудят ход подготовки к избирательной кампании.

    «Сегодня состоялась встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Нурланом Абдировым. Он подробно проинформировал о ходе подготовки избирательной кампании. Создаются все условия для свободного волеизъявления избирателей Казахстана в день голосования. ЦИК проводит большую работу по подготовке методических материалов для обучения, для составления реестра избирателей. Создаются все благоприятные условия для свободного волеизъявления избирателей Казахстана», - добавил Ильхом Нематов.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СНГ Выборы Президентские выборы - 2022
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