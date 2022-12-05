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    Представители управления энергетики не явились на слушания по рассмотрению бюджета Астаны

    5 Декабря 2022, 22:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены общественного совета Астаны возмутились отсутствием руководителей управления по вопросам энергетики города на слушаниях по рассмотрению бюджета на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Задавая вопрос о текущей работе по вводу в эксплуатацию коммунального долгостроя ТЭЦ-3 в Астане, выяснилось, что на слушаниях не оказалось ни руководителя, ни заместителей руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

    «У руководителя три заместителя, ни одного нет. Безответственное отношение, они не бывают на слушаниях», - высказался один из членов общественного совета Марат Мустафин.

    Другой участник дискуссии Бауржан Смаилов добавил, что в городе непростая ситуация с теплоснабжением и поинтересовался, почему в проекте бюджета на 2023-2025 год наблюдается динамика снижения выделения средств управлению теплоэнергетики и коммунального хозяйства. Если в 2023 году предусмотрено более 14 млрд тенге, то в 2024 – 6 млрд тенге, в 2025 – 7 млрд тенге.

    «В местном бюджете мы планируем средства, которые связаны с софинансированием крупных проектов. Основная часть средств выделяется из республиканского бюджета. Основной объем трансфертов на развитие уже утвержден, управление энергетики свои цифры защитило», - ответила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Айжан Тугельбаева.

    Ранее сообщалось, что готовность ТЭЦ-3, которая строится уже больше 10 лет, составляет 83%. Подрядной организацией по строительству ТЭЦ-3 является АО «Центрказэнергомонтаж». Общая стоимость проекта составляет 122 млрд тенге, из которых освоено 86,1 млрд тенге. В текущем году на реализацию проекта выделено 29,4 млрд тенге, из них освоено 9 млрд тенге. На 2023 год в республиканском бюджете поддержано 7,2 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Астана Бюджет
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