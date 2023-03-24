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      Карагандинская область

    Представители шести партий прошли в Карагандинский городской маслихат

    24 Марта 2023, 15:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области опубликовали итоги выборов в маслихаты городов и районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С результатами можно ознакомиться на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий, размещённых на официальных сайтах акиматов. Полностью ссылки представлены здесь.

    В Карагандинский городской маслихат избраны 30 депутатов. Кандидаты от партии Amanat получили 17 мест. Кроме того, прошли семь представители партий «Ақ жол», «Байтақ», Respublica, НПК и «Ауыл», а также шесть самовыдвиженцев.

    В обновленном маслихате Караганды средний возраст депутатов – 44 года. Самому молодому 27 лет, самому старшему 64 года. Женщин четыре.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Выборы Маслихат Выборы в маслихаты-2023
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