Представители религиозных объединений Алматы вакцинировались от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Представители религиозных объединений города Алматы провакцинировались от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинация служителей духовных течений организована при организации управления по делам религии города Алматы и клуба руководителей религиозных объединений города.

«Я сегодня получил вакцину от коронавируса. После процедуры никаких побочных реакций не наблюдалось, самочувствие у меня хорошее. С нашей организации пришли четверо человек. Я очень положительно отношусь к вакцинации. Потому что вижу, как наше государство заботится о здоровье граждан нашей страны», - поделился директор церкви «Источник жизни» Виталий Пак.

Стоит отметить, что религиозными объединениями проводится активная работа по разъяснению пользы вакцинирования и проводится информационная работа в борьбе с эпидемией COVID-19.

«Мы как религиозное объединение всегда поддерживали доказательную медицину. Как церкви для нас важно, чтобы наши верующие имели возможность получить вакцину и не болеть. Мы понимаем, что вакцинация поможет снизить уровень заболеваемости. Недавно в нашей студии библейского центра была снята передача, куда мы пригласили врача, правозащитника и обсуждали тему вакцинации. И мы пришли к выводу, что для нас это уникальная возможность. Мы как пасторы обеспокоены большим количеством заражений и смертности», - сказал заместитель директора библейского центра «Новая жизнь» Алексей Кильдишов.

В первый день вакцинации среди представителей религиозных объединений провакцинировались 28 человек.



