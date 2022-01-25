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    Представители ПА ОБСЕ посетят Казахстан

    25 Января 2022, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Сената Аскар Шакиров принял участие в онлайн-заседании Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Парламентарии обсудили и приняли решения по формату и условиям проведения Зимнего заседания Парламентской Ассамблеи, которое пройдет 24-25 февраля, а также по предстоящим в 2022 году наблюдательным миссиям на выборах.

    В рамках заседания состоялось обсуждение текущих международных вопросов, в том числе ситуации в Казахстане.

    Заместитель Председателя ПА ОБСЕ Аскар Шакиров подробно изложил обстоятельства, связанные с трагическими январскими событиями в стране.

    Члены Бюро были ознакомлены с оценкой указанных событий, а также с ключевыми приоритетами страны в социально-экономической и общественно-политической сферах на предстоящий период, обозначенными Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступлений в нижней Палате Парламента Казахстана и перед представителями отечественного бизнеса.

    Особый акцент был сделан на стратегических реформах Главы государства в направлении дальнейшей демократизации, восстановления социальной справедливости в обществе, переформатирования работы правоохранительных органов в целях эффективной защиты граждан, конституционного строя и суверенитета.

    Члены Бюро одобрили предложение о проведении в феврале онлайн-брифинга по событиям в Казахстане для депутатов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

    Европейские депутаты выразили соболезнования и поддержку Казахстану в связи с трагическими событиями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, отметив важность проведения объективного расследования, результаты которого должны быть представлены международному сообществу.

    Аскар Шакиров пригласил представителей ПА ОБСЕ посетить Казахстан с визитом, в ходе которого парламентарии могли бы ознакомиться с ситуацией в стране и обсудить соответствующие вопросы.

    Данное предложение было принято, в связи с чем заместитель Председателя Парламентской Ассамблеи, Специальный представитель по Центральной Азии Пиа Каума выразила намерение совершить визит в Казахстан.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ОБСЕ Сенат
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