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    Представители госаппарата порой являются источником вопиющей несправедливости – Президент

    26 Апреля 2022, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важность противодействовать несправедливости в государстве подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Часто наши граждане задаются вопросом – что такое новый Казахстан? Новый Казахстан – это справедливый Казахстан. Нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом. И источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители госаппарата», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии «AMANAT».

    Отсюда, по словам Президента, устойчивое недоверие граждан к институтам власти.

    «Поэтому, перед партией «AMANAT» стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны идти в авангарде с представителями народа, быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью», - подчеркнул Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Политические партии Политические реформы Политика AMANAT
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