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    Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме

    24 Мая 2023, 02:30

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из более чем 2700 гостей форума, подтвердивших участие - свыше 500 иностранных представителей из 54 государств. Дискуссии на площадках форума нацелены на выработку конкретных практических решений, направленных на всестороннее экономическое развитие государств-членов Евразийского экономического союза и стран Евразийского региона. Вместе с тем, форум станет площадкой для бизнес-диалога - в нем примут участие свыше 650 представителей бизнеса из более чем 450 компаний», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук.

    Также ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и Международной организации по миграции.

    Одна из ключевых дискуссий пройдет в рамках сессии стратегического блока «Приоритеты ЕАЭС 2030+», участниками которой станут заместитель Премьер-Министра – Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

    Главная тема сессии - обсуждение основных векторов интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

    Как ранее сообщалось, ЕЭФ-2023 пройдет 24-25 мая в Москве под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». Цель Форума – совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Основными темами деловой части станут наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. Оператор события - Фонд Росконгресс.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Экономика Россия
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