Представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Миниистр Алихан Смаилов на заседании Правительства раскритиковал ситуация с постоянно отменяемыми рейсами авиакомпаний. По его словам, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируя причины задержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Население выражает обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний. К примеру, по отмене рейсов перед вылетом. Так, в январе-феврале текущего года компания «Fly Arystan» отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная в Астану и Алматы.

Также 25 февраля пассажиры этой авиакомпании устроили скандал из-за задержки рейса «Астана-Шымкент» на 10 часов. В результате его вообще отменили», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина заявил, что представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис.

Кроме того, вызывает вопросы и политика ценообразования. Например, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее Премьер-Министр Алихан Смаилов на заседании Правительства остановился на проблемах в авиационной отрасли, которые надо решать. По его словам, практически везде используется устаревшая техника, и не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства.



