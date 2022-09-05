Представитель Ватикана готовится к визиту в РК: что известно о нынешнем папе Франциске

14-15 сентября в Нур-Султане состоится VII съезд лидеров мировых религий и традиционных религий. Лидеры мировых и традиционных конфессий посетят столицу для того, чтобы обсудить свою роль в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период. В этой связи по приглашению Президента РК на съезд прибудет папа римский Франциск, который возглавляет самую крупную христианскую церковь в мире. О значимости его визита - читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Второй визит папы римского в Казахстан

Первый визит папы римского состоялся в 2001 году, когда независимому Казахстану исполнилось 10 лет. Казахстан посетил папа Иоанн Павел II, который пребывал на престоле с 1978 года. В 2005 году он скончался и его место занял папа Бенедикт XVI.

В 2013 году Бенедикт XVI отрекся от престола. Это был первый случай за всю историю католической церкви.

Папу римского избирают путем тайного голосования в секретной комнате. Однако известно, что Бенедикт XVI желал видеть на престоле именно нынешнего папу римского Франциска. Второй визит папы римского в Казахстан будет совершен по приглашению Президента Касыма-Жомарта Токаева.

Информация об официальном визите папы римского ранее уже появилась на сайте Ватикана.

«Принимая приглашение гражданских и церковных властей, папа Франциск совершает объявленное Апостольское путешествие в Казахстан с 13-15 сентября этого года, посещая город Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий», - говорится в сообщении Ватикана.

Также Ватикан опубликовал логотип и девиз визита папы римского в Казахстан.

Ранее папа римский заявлял, что не исключает вероятности покинуть свой пост по состоянию здоровья. Из-за травмы колена понтифик испытывает трудности с передвижением, в связи с чем глава католической церкви допустил возможность ухода на покой.

Однако Его Святейшество (так принято обращаться к папе римскому) отметил, что, несмотря ни на что, все же планирует посетить Казахстан.

14 сентября папа римский посетит пленарное заседание VII съезда, а позже, в этот же день глава всей католической церкви проведет молебен или святую мессу для десятков тысяч верующих католиков, в том числе, паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

Католическая церковь Казахстана является частью всемирной католической церкви. Число католиков в стране составляет около 182,6 тыс. человек - примерно 1,3 % всего населения.

Самая древняя и крупная христианская церковь в мире

Католическая церковь – самая крупная христианская церковь в мире, насчитывающая более 1,34 млрд последователей и одна из старейших религиозных институций в мире. Католическая церковь играла и продолжает играть важную роль в истории западной цивилизации.

Фото:wikipedia.org

Папа римский – видимый глава и верховный правитель всей католической церкви, глава Святого престола, вспомогательной суверенной территорией которого является Ватикан. Папа также является руководителем Ватикана. Резиденция папы римского находится в Апостольском дворце в Ватикане.

Титул папы римского в международном праве – это суверенная персона исключительного свойства, поскольку владеет одновременно тремя неразделенными функциями власти: Глава и суверен Святого престола, преемник Святого Петра (первого римского епископа) – видимый глава католической церкви и ее верховный иерарх, а также суверен города-государства Ватикан - самого маленького государства в мире.

Как выбирают папу римского

Папа римский выбирается собранием кардиналов, известным как конклав. Кардиналы выделяются среди других католических иерархов своими красными одеяниями. По данным на сентябрь 2022 года, в мире насчитывается 226 кардиналов. Однако правом голоса на конклаве обладают не более 120 кардиналов, которые должны быть старше 80 лет.

Фото:gogetnews.info

Выборы имеют очень древнюю историю и окружены завесой тайны.

Теоретически папой может быть избран любой католик мужского пола. Однако на практике, практически без исключений, им становится кто-то из кардиналов.

Избранный понтифик становится духовным лидером для более чем миллиарда католиков во всем мире, и его решения будут иметь непосредственное отношение к самым насущным проблемам их жизни.

Выборы папы римского проводятся в обстановке строгой секретности, практически не имеющей аналогов в современном мире. Кардиналов буквально запирают в Ватикане до тех пор, пока они не примут решения. Само слово «конклав» означает «запертая комната».

В день начала работы конклава процессия кардиналов двинется в Сикстинскую капеллу. Здесь у кардиналов будет возможность провести первое голосование, которое позволит выяснить: какой поддержкой пользуется каждый из кандидатов на высший пост в церкви.

Однако основное голосование начинается утром следующего дня. Голосование проводится четыре раза в день - два утром и два вечером, пока кардиналы не изберут нового понтифика. Имена кандидатов пишут на листке бумаги, стараясь делать это так, чтобы никто не мог догадаться, чье имя вписывается.

После каждого второго голосования бюллетени с именами кандидатов сжигают. Делается это после обеда и вечером, причем к бумагам добавляются специальные химические вещества, чтобы люди, следящие за выборами снаружи, были в курсе происходящего: если дым черный - значит, папа еще не избран. Белый же дым означает, что у католиков мира есть новый глава.

Раньше нового папу римского выбирали большинством в две трети голосов. Папа Иоанн Павел II, который посетил Казахстан в 2011 году, внес в апостольскую конституцию 1996 года изменения, позволяющие выбрать понтифика простым большинством голосов, если выбрать главу католической церкви не удается после 30 раундов голосования.

Новый понтифик затем выбирает себе церковное имя, надевает папскую мантию и приветствует верующих с балкона Собора Святого Петра. Срок полномочий папы римского не ограничен.

Что известно о нынешнем папе Франциске

Франциск, до избрания – Хорхе Марио Бергольо – 266-й папа римский. Родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянского эмигранта, железнодорожного рабочего Марио Джузеппе Бергольо и его супруги Реджины Марии Сивори. Младший из пяти детей. Получил диплом химика-технолога.

Учился в семинарии Вилья-Девото в Буэнос-Айресе.

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11 марта 1958 года вступил в орден иезуитов. Новициат проходил в Чили (гуманитарные науки), затем продолжил свое образование в колледже Святого Иосифа в Буэнос-Айресе, где получил степень лиценциата по философии. Преподавал литературу, философию и теологию в трех католических колледжах Буэнос-Айреса. Кроме испанского, свободно говорит на итальянском и немецком языках.

Папа римский Франциск рассказал, что задолго до того, как почувствовал способность обращать людей к церкви. Перед тем как стать папой римским, на должности кардинала Хорхе Марио Бергольо отличался своей скромностью. Вел весьма простой образ жизни. Жил он в маленькой квартире, мало напоминавшую дворец архиепископа, отказался от персонального лимузина с шофером в пользу общественного транспорта и, по некоторым сообщениям, сам готовил себе пищу. Кроме того, кардинал был известен своим доктринальным консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости.

Римским папой был избран 13 марта 2013 года. Принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.

Девизом для своего герба Франциск избрал строчку «Miserando atque eligendo» (рус. «милосердной любовью» или «помилован и потому избран»).

Папа римский Франциск стал первым в истории понтификом из Нового Света и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы. Первый папа – представитель Ордена иезуитов.

Иезуиты принадлежат к числу регулярных клириков. Регулярные клирики в католической церкви - разновидность монашеского ордена, члены которого занимаются пастырской деятельностью, а также образованием и делами милосердия. Иезуиты сыграли значительную роль в контрреформации, активно занимались наукой, образованием и миссионерской деятельностью.

Моральная и социальная позиция папы римского

29 октября 2014 года в ходе выступления в Понтификальной академии наук папа римский Франциск заявил буквально следующее:

«Когда мы читаем книгу Бытия, мы рискуем представить себе Бога в качестве волшебника, который сотворил мир с помощью волшебной палочки и может сделать все что угодно. Но это не так».

Хорхе Марио Бергольо считают искусным богословом, который дистанцировался от «теологии освобождения» еще на заре своей карьеры. Специалисты предполагают, что он близок к консервативному светскому движению Comunione e Liberazione.

Фото: EPA/Vostock-photo

Выступает против насилия, абортов и эвтаназии. Не осуждает никого, кто обладает доброй волей и стремится к Богу.

О папе римском Франциске снято три документальных фильма и один художественный. Последний рассказывает о событиях, где папа Бенедикт XVI приглашает кардинала Хорхе Марио Бергольо в Ватикан для того, чтобы предложить ему занять его место. Примечательно, что кардинал в это время хотел просить об отставке. Все это только свидетельствует о том, что должность папы римского – тяжелая ноша. Ведь на папу римского равняются миллионы людей на планете.





Главное фото:verelq.am



