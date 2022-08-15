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    • Председателя ревкомиссии по Жамбылской области оштрафовали на 45 млн тенге

    15 Августа 2022 11:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 12 августа приговором суда №2 города Тараз председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров признан виновным за мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Ж.Джапароу назначено наказание в виде штрафа в размере 45 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    «В сентябре 2020 года Ж.Джапаров получил от предпринимателя 3 млн тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий», - сообщили в Антикоррупционной службе.
    #Жамбылская область #Борьба с преступностью #Мошенничество #Борьба с коррупцией
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