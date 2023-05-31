Председатели садовых обществ в Костанае самовольно распределяли земельных участки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О нарушениях земельного законодательства в садовых обществах рассказали в акимате Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые председатели обществ возлагают на себя функции по распределению земельных участков и взыманию арендной платы за них. При этом зачастую многие участки уже имеют собственников, что в последствии приводит к судебным разбирательствам и недовольству людей, - сообщил руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев. — Кроме того, имеются факты предоставления председателями земельных участков за границами общества, самовольного устройства подъездных путей к своим земельным участкам».

В акимате города напоминают, что указанным нарушителям необходимо учитывать, что при реконструкции и расширении улицы, где находятся участки, все самовольно обустроенные съезды будут демонтированы, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности.