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    Председатели садовых обществ в Костанае самовольно распределяли земельных участки

    31 Мая 2023, 03:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О нарушениях земельного законодательства в садовых обществах рассказали в акимате Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Некоторые председатели обществ возлагают на себя функции по распределению земельных участков и взыманию арендной платы за них. При этом зачастую многие участки уже имеют собственников, что в последствии приводит к судебным разбирательствам и недовольству людей, - сообщил руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев. — Кроме того, имеются факты предоставления председателями земельных участков за границами общества, самовольного устройства подъездных путей к своим земельным участкам».

    В акимате города напоминают, что указанным нарушителям необходимо учитывать, что при реконструкции и расширении улицы, где находятся участки, все самовольно обустроенные съезды будут демонтированы, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область
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