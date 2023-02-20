Председатели ОСИ будут избираться электронным голосованием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатели объединений собственников имущества будут избираться электронным голосованием. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр рассказал о ходе реализации проектов цифровизации Министерства юстиции.

«Министерством инициирован пилотный проект «Цифровизация ОСИ» (Объединение собственников имущества – авт.) по электронному голосованию в рамках создания и деятельности ОСИ и его регистрации. Это позволит автоматизировать процессы сбора подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, кворума и формирование электронного протокола для последующей регистрации ОСИ», – сказал Б.Молдабеков.

Вице-министр отметил, что раньше существовала такая проблема, когда в органы юстиции приносили листы с подписями жителей, а после регистрации руководства ОСИ жители приходили и заявляли, что не голосовали за этих людей. Поэтому возникало много разногласий.

По словам спикера, с запуском проекта, который планируется на первый квартал текущего года, регистрация председателя ОСИ будет происходить в режиме онлайн, через мобильное приложение. Граждане будут использовать биометрию или ЭЦП, на их усмотрение. Списки проголосовавших будут проверяться по ЭЦП, это исключит возможность мошеннических действий и фальсификации подписей жильцов в протоколах собрания.

Б.Молдабеков также подчеркнул, что запуск проекта позволит автоматизировать процессы управления домами, исключить бумажный документооборот.