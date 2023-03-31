Председателем маслихата города Жезказгана избрана Раушан Капарова

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – На I внеочередной сессии VIIІ созыва Жезказганского городского маслихата были представлены вновь избранные депутаты. Народным избранникам вручили нагрудные знаки депутата и удостоверения, передает корреспондент Казинформ.

В Жезказганский городской маслихат по 13 избирательным округам были избраны 13 народных избранников. Сегодня им были выданы депутатские мандаты.

В числе вновь избранных депутатов:

1. Есен Усен Бекболатович

2. Мусилов Мейрам Муханбедиевич

3. Капарова Раушан Онгонисовна

4. Рахай Нурдаулет Курманкулович

5. Умирбеков Ринат Кайратович

6. Шаяхметов Мурагер Ерланович

7. Рустемов Амир Альмуханович

8. Нурмаганбетов Едиге Тулегенович

9. Рымбаева Роза Жиханкеровна

10. Есжанова Мейрамкуль Токсеитовна

11. Шлехт Александр Владимирович

12. Ибадатова Турсынай Шахмуратовна

13. Альсеитов Ануарбек Муратович

В сессии принял участие и. о. акима города Қусол Кусаинов. Он пожелал депутатам успехов в работе и выразил свою уверенность что новоизбранные депутаты оправдают надежду народа и будут служить во благо страны.

Второй вопрос в ходе совещания – избрание председателя городского маслихата. На этот пост депутаты выдвинули кандидатуру Раушан Капаровой. Из 12 присутствующих в зале депутатов 11 проголосовали за предложенного кандидата. В результате Раушан Капарова была избрана председателем маслихата города Жезказгана.