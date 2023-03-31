Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Председателем маслихата города Туркестана избран Гаппар Сарсенбаев

    31 Марта 2023, 14:41

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Открытым голосованием на должность председателя маслихата избран Сарсенбаев Гаппар Амантайулы, кандидатура которого предложена на основе решения Бюро Политического совета Туркестанского городского филиала партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сессии Туркестанского городского маслихата VIII созыва рассмотрены четыре вопроса: «Формирование Туркестанского городского маслихата VIII созыва»; «Выборы председателя Туркестанского городского маслихата VIII созыва»; «Формирование постоянных комиссий Туркестанского городского маслихата VIII созыва и избрание председателей»; «Регистрация депутатских фракций в Туркестанском городском маслихате».

    Также был утвержден состав постоянных комиссий: по бюджету, экономическому и социальному развитию; промышленности и предпринимательству; административно-территориальному размещению, строительству и коммунальным услугам; депутатскому представительству и этике; социальной защите, образованию, науке, культуре, делам молодежи, туризму и спорту; природоохранным и экологическим вопросам; профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности.

    Ранее сообщалось, что председателем Туркестанского областного маслихата избран Нуралы Абишев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Назначения Выборы Регионы Маслихат Туркестан Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Никита Шаталов: Введение в городскую среду дополнительного института выглядит ошибкой
    В Казахстане ожидается усиление взаимодействия между Парламентом и Правительством – азербайджанский эксперт
    Назначен руководитель управления культуры Мангистауской области
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров