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    Председателем маслихата города Талдыкоргана стал Темирболат Ахажан

    31 Марта 2023, 19:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Председателем маслихата города Талдыкоргана избран Темирболат Ахажан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В четверг состоялась первая сессия Талдыкорганского городского маслихата восьмого созыва, в ходе которой на должность председателя маслихата была выдвинута кандидатура Темирболата Ахажана и поддержана депутатами.

    Темирболат Ахажан родился 24 мая 1964 года в селе Еркин, находящемся в черте города Талдыкоргана. Имеет высшее образование по специальности «инженер-механик» и «юрист».

    Работал в ряде товариществ и корпораций, таких как «Нур-Шапагат Курылыс», «Достык» и другие. С 2019 года - секретарь маслихата города Талдыкоргана.

    Является членом партии Amanat, участвовал в выборах по списку этой партии.

    Всего в маслихат города Талдыкоргана избрано 18 депутатов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Алматинская область Регионы Маслихат Талдыкорган Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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